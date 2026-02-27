ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから2月で丸4年が経ちます。上田市の美術館では、ウクライナの子どもたちが描いた絵画展が開かれ、平和への願いを訴えています。上田市の「サントミューゼ上田市立美術館」で27日から展示されているのは、ウクライナから送られてきた子どもたちの絵です。子どもたちが戦争や平和への思いを現した絵で、上田市や千曲市などの有志でつくる団体が全国各地で展示し、今回でちょうど100回目