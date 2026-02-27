県内のパチンコ店が加盟する県遊技業協同組合と飲料メーカーのヤクルトは社会貢献活動の一環で「年賀福祉セール」を行い協力した県内の社会福祉施設に寄付金などを贈りました。これは、県内のパチンコ店などが加盟する県遊技業協同組合とヤクルトが社会貢献活動の一環として行ったものでことしで2回目となります。「年賀福祉セール」ではヤクルト飲料に年賀シールを貼る作業を県内6つの社会福祉施設