勝地涼と瀧本美織がW主演するドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）の第8話が、26日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか?」という極限の選択を迫られるノンストップ考察ミステリー。詩音（泉谷星奈）を無事に取り戻し、平穏が訪れたかに見えたが、鷲尾武尊（勝地）と美羽（瀧本）のもとに、死んだはずの「鶴原京