B11型サニーのカーオーディオは『プッシュボタン式ラジオ』こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第9回は、旧車に乗っている人の悩みと思われる『音楽環境』に対して、これまで行ったことと現在の状況を記します。【画像】旧車で好きな音楽を聴くには？FMトランスミッターとスマホホルダーの筆者的決定版！全