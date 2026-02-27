注目のシンガーソングライターでボカロPでもあるTOOBOE（john）の楽曲「BAP」が、3月1日から「熱闘！Mリーグ」のエンディングテーマとして起用されることが決定した。Mリーグの試合が行われるスタジオで取材に応じると、ネット麻雀をきっかけに興味を持ったTOOBOEは「ツアーのアーティスト写真やキービジュアルに使うくらい麻雀が好き。選択によって人生をよくしていくところは、麻雀は人生のようなもの」と語った。【映像】TOOB