タレント長嶋一茂（60）が27日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。3月5日開幕のWBCに出場するドジャース大谷翔平投手の打順を予想した。大谷は26日に侍ジャパンに合流。バンテリンドームで行われた全体練習でメンバーと交流し、グラウンドで汗を流した。一茂は大谷の打順について「2番の時の大谷選手と1番の時の大谷選手で違いがどうしてもあるので、本人が打ちやす