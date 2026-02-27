シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が27日までにインスタグラムを更新。カウンセリングを受けている現状について報告した。アンジェラは22日の投稿で「ここ数年、人間関係でいくつか大きな変化がありました。言葉にできなかったバランスの乱れに気づき始めた頃には静かな妥協を繰り返していました」と近況について報告し、「妥協し続けた理由はどこにあるのかなと今もカウンセリングに通いながら探っている最中です