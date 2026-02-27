21年ぶりに復活！ トヨタ「“最新”スターレット」に注目！かつて日本で親しまれたコンパクトカー「スターレット」が、現在、遠く離れた南アフリカの地で驚くべき躍進を遂げています。スターレットという車名に懐かしさを感じる人も多いかもしれませんが、日本では1990年代に一度姿を消したモデルが異国の地で復活しました。【画像】超カッコいい！ これが「最新型スターレット」です！（30枚以上）日本におけるスターレット