卒業シーズンです。岡山市中区の山陽学園高校では、卒業式を前に、生徒が思いを引き継ぐ伝統行事「きざはしの式」が行われました。 今年で121回目を迎えた「きざはしの式」です。卒業する3年生が下級生に責任と義務を引き継ぐ明治時代から続く伝統行事です。階段を意味する「きざはし」を舞台に生徒たちがゆっくり歩みを進めます。卒業生が階段を降りきると2年生が最上級生へのステップを上っていきました。 （卒業生）「