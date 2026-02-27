岡山市北区の池田動物園で園内を花で彩るイベントがきょう（27日）から始まりました。 【写真を見る】「動物や花に触れて」池田動物園でパンジーやビオラなど約3万本の春の花ホワイトタイガーの顔の花絵なども【岡山】 今年で5回目となる「動物たちと花フェス」です。春の花と動物の共演を楽しんでもらおうと、パンジーやビオラなど約3万本の花が園内を彩っています。また、地元の高校生がデザインしたホワ