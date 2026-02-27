岡山県早島町で130周年を祝う記念式典が開かれました。人口減少が進む自治体が多いなか微増を続ける物流の拠点。一方で、にぎわいの創出が課題となっています。 【写真を見る】新しいJR駅舎が竣工予定で"にぎわい創出"期待「人口微増を続ける物流の拠点」岡山県早島町で130周年を祝う記念式典 きのう（26日）町制施行から130周年を迎えた早島町で記念式典が開かれ、町民ら約290人が節目を祝いました。（佐藤博文町長）「この歴