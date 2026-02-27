ブレないスイング軸を作るためには、体のどこを鍛えればいいのだろうか？ 「軸作りに大事なのは平衡感覚です。人間の平衡感覚は、目、三半規管、足裏という3つのセンサーが拾った情報を、脳がまとめて処理する仕組みになっています」と話すのは、体の操り方で競技力を底上げする「上達屋」代表の手塚一志さん。【写真】一緒にやると効果大！ 効率良く力を伝えるための関節角度を体に覚えさせる『かませ』ここで一つ、問題がある。