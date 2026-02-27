地面反力を使えるようになるにはアドレスがポイントだと、ティーチングプロの安岡幸紀とフィジカルトレーナーの山縣竜治は口をそろえる。平均飛距離200ヤードのアマチュア、中阪健一さんが地面反力を教わったら、なんと短時間で30ヤードも飛距離が伸びた。そのヒントは山下美夢有のアドレスにあるというが、詳しく教えてもらった。【連続写真】ヒザとヒジが近いアドレスだから、両足で地面を押せる山下のドライバースイング◇