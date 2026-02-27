＜HSBC女子世界選手権2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日4アンダー発進の山下美夢有が日本時間午前11時10分に1番パー4からティオフ。バーディで滑り出している。〈連続写真〉トップで左足体重!?山下美夢有の最新スイングを見るティショットはフェアウェイセンターへ。2打目でグリーンに乗せると、約2.5メートルをねじ込んでバーディ発進。首位