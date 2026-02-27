三重県の建設会社に侵入し、現金およそ1600万円などが入った金庫を盗んだとして男2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも無職の中村和也容疑者（30）と清水総一朗容疑者（21）で、先月4日、三重県伊賀市の建設会社の事務所に侵入し、現金およそ1600万円などが入った金庫を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、盗んだ金は飲食費やブランド品の購入などにあてられていたとみられていて、中村容疑者らは取り調べに