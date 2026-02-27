明治天皇陵など参拝のため、きのうから京都を訪問中の悠仁さまは、伝統的な能の装束を製作する工房を訪問されました。午前10時すぎ、秋篠宮家の長男・悠仁さまは、京都市内の能や狂言などの装束を製作している織元で、機織りの様子を見学されました。悠仁さま「創業当時から同じ形ですか」佐々木能衣装佐々木洋次 社長「そうですね」悠仁さま「この機械自体は何年くらい前のもの？昔から歴史のある」「佐々木能衣装」は1897