PUFFYの大貫亜美（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。歌手のaiko（50）のライブを訪れたことを報告するとともに、aikoのために編み上げたという手作りのニット帽をかぶった“おそろい2ショット”を公開した。【写真】「天才」「うますぎる」手編みニット帽をかぶりaikoとポーズを決める大貫亜美※2枚目〜大貫は、aikoのパフォーマンスを「相変わらずの体力、歌唱力、ファンサのエグいライブでした…バケモンですこの