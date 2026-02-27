国内で次世代半導体の製造を目指す企業「Rapidus」に対し、日本政府や民間企業が総額2676億円を出資しました。赤沢亮正 経産大臣「政府が進める成長投資の要となるものであり、国益のためには必ず成功させなければならない国家的プロジェクトであります」赤沢経済産業大臣はきのう（26日）までに政府と民間企業32社が、半導体製造会社の「Rapidus」にあわせて2676億円を出資したと明らかにしました。Rapidus社は2027年度後半