ゆきぽよことモデルの木村有希（29）が26日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。仕事が激減した当時を振り返った。今回は、再起と夢だった飲食店開業のために自身の資産である衣服を売却。「貯金もないし、今後の人生を考えた時にちゃんとしてたほうがいいなと」と話した。21年に知人男性が違法薬物使用の疑いで逮捕されていたことが報じられ、芸能活動自粛を余儀なくされたゆきぽよ。「本当に急です