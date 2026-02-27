建設会社の事務所に侵入し金庫を盗んだとして、男2人が逮捕されました。警察によりますと、中村和也容疑者と清水総一朗容疑者は先月、三重県の建設会社の事務所に侵入し、現金およそ1600万円などが入った金庫を盗んだ疑いがもたれています。2人は能登半島地震の支援現場で知り合い、中村容疑者が清水容疑者を誘ったということで、いずれも容疑を認めているということです。警察は、2人が去年から神奈川県を中心に全国で事務所や飲