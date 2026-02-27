漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新話（1175話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページでは、「ガシャァン！！」という効果音や、「喜んでいるヒマはないわね」というセリフが描かれている。【画像】ガシャァン！この覇気は…先行公開された『ワンピース』最新話1ページ最新話の全ページは3月2日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャ