アイドルデュオ「ROIROM」の本多大夢（25）が26日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。初恋の思い出を明かした。初恋を覚えているかと振られた本多は「凄い衝撃的な記憶があって」と切り出し、「幼稚園、5歳ぐらいの時に海外の女の子がいて。日本語も堪能だったんですけれど」と打ち明けた。するとバレンタインデーに階段の下に呼び出され「チョコ渡された瞬間に、ホッペにチュ