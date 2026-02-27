左アキレス腱断裂のけがからの復活を目指す阪神・石井大智投手（２８）が２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを開始した。石井は春季キャンプ中の１１日に行われた紅白戦で本塁へカバーに入った際に負傷。「左足で踏ん張った時にという感じです。（音が）しました。ブチッていうか、バァンみたいな」と状況を明かした。「左アキレス腱断裂縫合術」を終えて２０日に退院したことが発表されたが、全治については「個人