新潟県内の労働団体が新潟県の最低賃金を1500円以上に引き上げるよう新潟労働局に要請しました。県労連など3つの労働団体が26日新潟労働局を訪れ、最低賃金に関する要請書を手渡しました。要請書では物価高騰に賃上げが追い付いていないほか、賃金の低さが人口流出の一因になっているとして、最低賃金を1500円以上に引き上げることを求めています。【県労連 寺崎洋子議長】「（1050円は）関東甲信越、北陸で一番低い最低賃金。新潟