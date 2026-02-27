京都市山科区の住宅で、高齢の男性を殺害し現金を奪った疑いなどで男が逮捕された事件で、男が靴をはいたまま家の中を物色した可能性があることがわかった。京都市山科区の自営業・桜木清容疑者（55）は、去年10月 寺田憲司さん（81）の住宅に侵入し、暴行を加えて殺害した上で、現金数十万円とスマートフォンを奪ったなどの疑いで逮捕された。桜木容疑者は第一発見者を装って、「家に入ったら、男の人が倒れている」などと