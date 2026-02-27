新潟県内は各地で雲が広がっている一方、26日に続き広く4月並みの暖かさとなる見込みで、雪崩に注意が必要です。気圧の谷や湿った空気の影響で広く曇りとなっている27日の県内。一方、前日に続き午前中から気温は上がり、午前11時現在の最高気温は新潟市秋葉区で13.6℃、妙高市関山で12.7℃などすでに多くの地点で10℃を超えています。日中の最高気温は新潟市中央区や佐渡市相川で14℃、長岡市や上越市高田で12℃など、広く4月上旬