ギタリスト布袋寅泰（64）が27日、インスタグラムを更新。米アカデミー賞でメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた米映画「スマッシング・マシーン」（ベニー・サフディ監督、5月15日公開）に出演したことを報告し、思いをつづった。同作は、総合格闘技イベント「PRIDE」創成期の1997年（平9）から00年にかけて“霊長類ヒト科最強”と呼ばれ、活躍した米国の格闘家マーク・ケアー（57）の知られざる軌跡を描いた、実