【70年代風ロボットアニメ ゲッP-X】 7月16日 発売予定 価格：通常版 4,400円 限定版 8,580円 Bliss Brainは、シューティングゲーム「70年代風ロボットアニメ ゲッP-X」の高解像度リマスター版を7月16日に発売する。価格は通常版が4,400円、限定版が8,580円。対応機種はプレイステーション 5、プレイステーション 4、Xbox Series X|S