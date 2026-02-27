世界Ｎｏ．１求人サイト「Ｉｎｄｅｅｄ（インディード）」は２７日、「ＩｎｄｅｅｄＣＭオンエアバトル２０２６」のチャンピオンがお笑いコンビ「ジャルジャル」に決まり、４連覇となったことを発表した。同バトルは複数のお笑い芸人が「仕事さがしはインディード♪」の音楽に合わせてＣＭ内の５秒間で即興ネタを披露。ＳＮＳの人気投票で競い合うキャンペーン。２０１９、２１、２２年に続き、今回が４回目の開催で、すべて