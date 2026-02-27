高市首相は自民党議員に配った3万円のカタログギフトを、選挙戦への労いの気持ちも込めて、政治活動に役立つものをと思って寄付したと説明するのだが、カタログにはペア宿泊券、牛ヒレの味噌漬け、とらふぐ料理セット、生うになどが並んでいて、これらが政治活動にどう役立つのか、多くの有権者が不思議に思っているのはこの点だ。「法律的に正しいということと、政治的に正しいということは違う」読売テレビ・日本テレビ系「情報