岡山工業高校の生徒がデザインパンジーなどで表現したホワイトタイガー 岡山市の池田動物園で園内を花いっぱいに飾るイベント「動物たちと花フェス」が始まりました。 オープニングセレモニーで実行委員会のメンバーらがテープカットを行い、イベントのスタートを祝いました。 「動物たちと花フェス」の期間中、地元の保育施設の園児や高校生が育てた約3万本の花が池田