東京午前は円買い・ドル売りがやや優勢。ドル円は１５５．６７円付近まで下げた。来月の日銀の追加利上げの可能性が残るなかでドル円は重くなっているものの、前日のレンジをほぼ引き継いでおり、動意は限定的。米国とイランの核開発協議はこれまでに続いて前進したと報道されているが、軍事衝突の回避を示すのかどうか判断が難しく消化不良。 ユーロ円は１８３．７１円付近、ポンド円は２０９．９９円付近、豪ドル円