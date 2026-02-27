Instagramで、10代の子どもが自殺や自傷行為に関連する用語を検索した際に親へ通知するシステムを導入することをMetaが明らかにしました。New Alerts to Let Parents Know if Their Teen May Need Supporthttps://about.fb.com/news/2026/02/new-meta-alerts-let-parents-know-if-teen-may-need-support/Metaによると、Instagramでペアレンタルコントロールを有効にしている保護者に対し、10代の子どもが短期間に自殺や自傷行為を