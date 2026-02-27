ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組が、２７日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に生出演。恩人がＶＴＲでサプライズ出演した。インタビューで登場したのは、ブルーノ・コーチの妻で、りくりゅうペア結成の２０１９年から指導してきたメーガン・コーチ。５位と大きく出遅れたショートプログラム（ＳＰ）の後、「すべてのいい練