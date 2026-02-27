音楽グループ「ＸＧ」が２７日、公式ＳＮＳで２月から開催している全国ツアーを予定通り継続すると発表した。インスタグラムでＸＧは「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくことになりました」と報告。「なお、チケットの払い戻しをご希望のお客様につきましては、後日あらためて詳細をご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」とした。同グルー