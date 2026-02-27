愛知県江南市で27日朝、空き家が燃える火事があり、消火活動に当たっていた消防団員の男性がケガをして病院に運ばれました。警察と消防によりますと、27日午前6時前、江南市般若町で「竹藪から火が出ている」などと、近くに住む人から119番通報が相次ぎました。燃えていたのは空き家となっている住宅で、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての母屋のほか、隣接する離れと蔵も含めた合わせて3棟が全焼し