巨人の那覇キャンプは最終クール３日目。予定されていた練習試合が雨で中止となり、室内で調整した。スポーツ報知評論家の村田真一氏はダルベックの守備に注目。その実力に迫った。＊＊＊＊＊＊だいぶ絞れてきたな。宮崎キャンプで見た時はおなかがポッコリ出ていたから少し心配していたんよ。「あれで動けるんか？」ってな。それでもバッティングは見た目通りにパワーあるし、振りすぎないからコンタクト率も高そう