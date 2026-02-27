トヨタ自動車の技術者を養成する愛知県豊田市の「トヨタ工業学園」で27日、卒業式が開かれました。トヨタ工業学園は、中学卒業後に入校し3年間学ぶ「高等部」と、高校卒業後に入校し1年間学ぶ「専門部」があり、卒業式には234人が出席しました。高等部卒業生78期生 山口なみさん：「今後のトヨタを支える良き手本として、誰かの憧れの人であり続けるよう、絶えず努力することを誓います」トヨタ自動車の豊田章男会長も参加し