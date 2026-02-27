27日、衆議院予算委員会において、中道改革連合の小川淳也代表が「閣僚の出席」について坂本哲志委員長に確認した。【映像】小川氏が「三度発言」→委員長が回答した瞬間（実際の様子）小川代表は「委員長、ちょっと質問に入る前に、お答えいただけるようであればお願いします」と切り出し、「私どもは、この基本質疑において全閣僚の出席を求めておりません。『お忙しい政務にあたっていただきたい、通告のある大臣は来てくだ