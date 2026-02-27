きょうの県内は比較的暖かな朝を迎えました。日中は3月中旬から下旬並みの暖かさとなりそうです。きょうの県内は雲が多めながらも所々で薄日が差しています。最低気温は富山市で7.1度、高岡市伏木で8.1度などとこの時期としては暖かな朝となりました。きょうは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなりますが、夜にかけて天気が崩れることはなさそうです。予想最高気温は富山市で14度高岡市伏木で12度ときのうより高いと