【ロサンゼルス＝後藤香代】米オープンＡＩは２５日、中国当局の関係者が同社の対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を使い、高市首相を標的とする世論工作を試みたとする報告書を発表した。敵対視する人物の評判を落とすための組織的な戦略だとして、注意を呼びかけている。報告書によると、中国当局と関わりのある人物が昨年１０月中旬、首相の信頼を低下させる計画を作るため、チャットＧＰＴに助言を求めた。首相に関