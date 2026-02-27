2月27日（現地時間26日）。制限なしフリーエージェント（FA）のタージ・ギブソンが、メンフィス・グリズリーズとの2年契約に合意したと、代理人が『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者へ伝えた。 40歳のギブソンは、206センチ105キロのセンター兼パワーフォワード。昨シーズンは、シャーロット・ホーネッツで37試合へ出場し、平均11.1分2.9得点3.2リバウンドを