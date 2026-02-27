3月5日24時30分より4週にわたってテレ東ほかで放送される中川大輔主演の木ドラ24『旅と僕と猫』に足立梨花と北香那がゲスト出演することが決定し、あわせてメインビジュアルと60秒トレーラーが公開された。 本作は、カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（中川大輔）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちに美味しい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。