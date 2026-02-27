「ナイアガラ・レコード」のイベント『NIAGARA POP UP STORE』が2026年3月27日～29日に開催される。 【写真】『NIAGARA POP UP STORE』販売Tシャツ 『NIAGARA POP UP STORE』は大滝詠一が設立したナイアガラ・レコードに関連するTシャツ、書籍、ポスターを販売するポップアップ。昨夏、大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』5.1ch 上映会が開催された東京・御茶ノ水 RITTOR BASEにて開催される。