森川葵咲樹が、新曲「ダーウィン事変」を本日2月27日に配信リリースした。 （関連：【画像あり】森川葵咲樹、堀越ねるが手がけた「ダーウィン事変」ジャケット写真） 本作は、生物の進化論を唱えたダーウィンですら想像つかなかった進化を人類が遂げている昨今に森川自身が向き合い、歌詞を執筆。森川は楽曲について「本来は環境に適応するはずの生き物が、環境そのものを書き換える存在へと変わっ