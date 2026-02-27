２７日前引けの日経平均株価は前日比２２５円３０銭安の５万８５２８円０９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９０４１万株、売買代金概算は３兆６８６６億円。値上がり銘柄数は１３２３、値下がり銘柄数は２４３、変わらずは２９銘柄だった。 日経平均株価は反落。前日の米株式市場では、ナスダック指数が下落した。エヌビディア の決算は好調だったものの同社の株価は下落したことから、半導体などハイテク株