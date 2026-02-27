CANDY TUNEが、ZIPAIRによる高速インターネット『Starlink』を用いて遊覧飛行および機上からのリアルタイム生配信イベントを3月2日に実施する。 （関連：CANDY TUNE、7人で流した涙の意味とはグループ史上最大キャパ 東京ガーデンシアター公演が生んだ特別な感情） 本イベントでは、上空約10,000mと地上をリアルタイムでつなぎ、ライブ配信を通じてZIPAIRが提供する新しい機内体験の姿を見ること