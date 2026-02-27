「今日は焼き魚にしたけれど、ここから大根をおろす気力はもうない……」味付け済なのでラク！水を入れるだけで美味しいとろろが食べられるのは感動「とろろご飯は食べたいけれど、手が痒くなるのがイヤでつい敬遠しちゃう」そんな日々の料理で感じる、「ちょっとした、でも高すぎるハードル」を、一瞬で飛び越えさせてくれるアイテムに出合いました！今回お邪魔したのは、フリーズドライのプロフェッショナル「アスザックフーズ」