フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs マイアミ・ヒート日付：2026年2月27日（金）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 124 - 117 マイアミ・ヒート NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対マイアミ・ヒートがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。