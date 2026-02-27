シャオミ・ジャパンは2月24日、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」をXiaomi Store、各オンラインストアで発売した。カラーは、グレイシャーブルー、オブシディアンブラック、クラウドホワイトの3色展開で、市場想定価格は9980円。3月9日までは早割価格の8980円で購入可能。●騒がしい環境でも通話・音楽をクリアに新製品は、最大55dBのアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。ノイキャ